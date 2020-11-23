شكرا لقرائتكم سحر عبد الحق: تفاجئنا بأن الفيفا يتعامل مع لائحة اتحاد الكرة لعام 2010 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكدت سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنه كان هناك شلل تام داخل الاتحاد بفترة كورونا.
وقالت سحر خلال تصريحات تليفزيونية: "كان هناك شلل تام داخل الاتحاد في فترة كورونا، وأرسلنا للفيفا كثيرا لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة".
وأكملت: "الفيفا فاجئنا بأنه يتعامل مع لائحة النظام الاساسي لاتحاد الكرة التي اصدرت عام 2010".
وأكملت: "كان هناك تعاون كامل مع مجلس اتحاد الكرة السابق لحسم بعض الأمور في الاتحاد، وكان لابد من حسم عدد من الملفات".
وأكدت عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن من الوارد عدم الموافقة على بند الـ8 سنوات، قائلة: "بند الـ8 سنوات من الوارد عدم الموافقة عليه بشأن الأمر المتعلق بالمنصب".
وأضافت: "كنا غير محبوبين خلال بداية فترتنا في اللجنة الخماسية وذلك لأننا غير معروفين، لكن بعد ذلك الكل بدأ يشيد بنا بعد ما فعلناه".
وتابعت: "اللجنة الطبية تناقش عملها بشكل محترف، ومحمد سلطان يذهب إلى الأندية لمعرفة كل شيء من ناحية الاجراءات الاحترازية".
وأتمت: "الجميع يعمل في اتحاد الكرة بدون تدخل انتمائه بالأزمات".
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