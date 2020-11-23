شكرا لقرائتكم إسلام الشاطر: كفة الأهلى والزمالك متعادلة وموسيمانى أفضل من باتشيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إسلام الشاطر نجم الأهلى والإسماعيلى السابق، أن فرص الأهلى والزمالك متعادلة في الفوز بلقب دورى أبطال أفريقيا، وموسيمانى أفضل من باتشيكو.

وقال إسلام الشاطر خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: " كل المباريات اللى كنا بنلعب فيها أمام الزمالك كنا بنبقى قلقانين وخايفين نخسر، فمن الطبيعى أننا نعمل حساب للزمالك والكفة حاليا متعادلة وكل نادى يمتلك مجموعة من النجوم".

وأضاف الشاطر: "قعدت 5 سنوات في الأهلى نكسب الزمالك ولم نهزم إلا في مباراة واحدة عندما أراح جوزيه 13 لاعبا بعد حسم الدورى".

وتابع الشاطر: "اختيار موسيمانى اختيار مميز جدا واعتقد أنه يتفوق على باتشيكو فنيا ولكن المباراة صعبة على الطرفين".

وأوضح الشاطر: "لو كنت مكان رمضان صبحى كنت استمريت في الأهلى لأنه الأفضل له ومستقبليا هيدرك النقطة دى بس كل واحد له حق الاختيار".

وأوضح الشاطر: "صالح جمعة من أكتر اللاعبين اللى جت له فرص للعب في أماكن كبيرة، وكفاية أن جمهور الأهلى بيحبه، والمشكلة عند صالح جمعة والدليل أن كل المدربين اللى أتغيرت في الأهلى برضوا مش بيلعبوه".

وأضاف الشاطر: أنه بتمنى العودة للعب مرة أخرى في الاهلى ولو ماتش واحد، ولو مكان أحمد فتحى كنت كملت 100% في الأهلى".

وتابع الشاطر: "السوشيال ميديا لا تتحكم في قرارات الأندية الكبرى، أنا مع عدم اتخاذ القرارات بناء على السوشيال ميديا ويمكن أن يكون القرار موافق للسوشيال، والأهلى لا يدير النادى وفقا للسوشيال ولكن لابد من رؤيتها ومتابعتها ولكن لا تتدخل في القرارات على الرغم من قوتها".

وأوضح إسلام الشاطر: كرة القدم لا يصلح معها الواسطة لأن الملعب هو الفيصل، وابنى بدر بيلعب في الجونة ولم اتدخل معه في أي شيء وهو أهلاوى، وسيكون من الصعب أن يلعب للزمالك، ولدى مازن يلعب في زد حاليا وأتمنى النجاح لهم ويحترفوا، وأصبح أن يكون والدك لاعب سابق عبء كبير على الأبناء للهجوم على اللاعبين بعبارات "أبناء عاملين".