شكرا لقرائتكم أحمد الكاس عن نهائى القرن بين الأهلي والزمالك: "عمرها ما هتكون معركة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى أحمد الكاس نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لفريق أبى قير للأسمدة، على لاعبى الفريق بعد العرض القوى الذى قدموه أمام النادى الأهلى فى ربع نهائى كأس مصر، فى المباراة التى انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، وقال الكاس فى تصريحات عبر برنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلى: الأهلى فريق كبير وبطل الدورى وأفريقيا والعرب وله تاريخ كبير جداً معروف لدى الجميع، كان هدفنا تقديم أداء مشرف أمام الأهلى، وأن نلعب مع الأهلى ونظهر بهذا الشكل هو أكثر ما أسعدنا.

أضاف: العلاقة بين نجوم الكرة فى الأهلى والزمالك تختلف تماماً عن داخل الملعب، دائماً هناك منافسة ولكن ليست معركة، كلنا اخوات وصحاب وبنخرج مع بعض وحتى وقتنا هذا، الأهلى والزمالك هما قطبى الكرة المصرية، الانتماء أمر رائع ولكن دون تعصب