شكرا لقرائتكم طبيبه: صلاح تدرب مع مستبعدي ليفربول اليوم ويشارك المباراة القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور حسام حسني، طبيب منتخب مصر، أخر تطورات حالة نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بشأن الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد الدكتور حسام حسني في تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح خضع لمسحة صباح اليوم وجاءت سلبية".

وتابع: "محمد صلاح تدرب مع مستبعدين ليفربول اليوم ويشارك مع الريدز في المباراة القادمة".

تحدث طبيب منتخب مصر، عن أسباب إصابة نجم منتخبنا الوطني المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا.

وأكد الدكتور حسام حسني: " لا يمكننا تحديد سبب إصابة محمد صلاح بالكورونا".

وأوضح: "الفيروس يظهر خلال 14 يوم لذل كلا يمكن تحديد أسباب الإصابة بشكل دقيق".

كما كشف حسام حسني، الذي يعمل رئيسا للجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن احتمالية إصابة لاعبين أخرين في صفوف النادي الأهلي بفيروس كورونا بسبب مخالطة كهربا ووليد سليمان.

وأكد الدكتور حسام حسني: "من الممكن أن يكون كهربا وسليمان السبب في إصابة لاعبين أخرين في الأهلي، العزل السليم واتخاذ الإجراءات الاحترازية هو الذي سيحافظ على اللاعبين ولا يجعلهم عرضة للإصابة بفيروس كورونا".