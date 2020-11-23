شكرا لقرائتكم الشاطر: قلت لرمضان لما يتكلم يقول أنه راح بيراميدز علشان ضعف راتب الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إسلام الشاطر نجم الأهلى والإسماعيلى السابق، أنه نصح رمضان صبحى لاعب بيراميدز الجديد أن يتحدث عن انتقاله بكل صراحة وأن بيراميدز عرض ضعف راتب الأهلى.

وقال إسلام الشاطر خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: "قلت رمضان صبحى لما تطلع تتكلم في موضوع انتقالك لبيراميدز أتكلم بالمنطق قول الأهلى عرض مبلغ معين وبيراميدز عرض الضعف فأنا اخترت بيراميدز بكل بساطة، لأنه مش هينفع تقول أصل سيد عبد الحفيظ أصل فلان في الأهلى عمل كذا وكل الكلام اللى مش هياكل مع الناس".

وأضاف الشاطر: "أن رمضان صبحى من أهم اللاعبين في مصر، والأهلى عرض عليه اكبر راتب في الفريق نظرا لإمكانياته الكبيرة وسنه الصغير، ولكن هي بتبقى شخصيات وكل واحد حر".

وعن زملكاويته، قال الشاطر: أنا أهلاوى منذ الصغر وكل أصدقائى عارفين كدة وعمرى ما قلت أنى زملكاوى نهائيا، ودائما الأهلى رقم واحد في مصر".

وتابع الشاطر: "موسيمانى لن يغير طريقة لعبه أمام الزمالك، وسيعتمد على التشكيل الأساسى الذى يلعب به وهو لن يخرج عن الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم أو "رامى ربيعة" مع أيمن أشرف وعلى معلول وديانج والسولية وجونيور أجايى وقفشة وحسين الشحات وفى الأمام مروان محسن".

وأضاف الشاطر: "أحمد سيد زيزو أهم لاعب فى الزمالك لأنه بيهاجم كويس جدا وبيدافع كويس ويتفوق على بن شرقى لأنه بيهاجم ومش بيدافع، ولازم الأهلى يقفل خطوطه فى الدفاع حتى لا يمنح زيزو وبن شرقى ومصطفى محمد المساحات التى يجيدون اللعب بها".

وأوضح الشاطر: "قفشة وديانج لو فايقين هيفرقوا جدا مع الأهلى، ومحمد الشناوى أفضل من محمد أبو جبل بدون تفكير ولا نقاش".