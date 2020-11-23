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شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتعاقد مع "متعب" دمنهور مقابل 800 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو مصر المقاصة مع أحمد متعب لاعب دمنهور لمدة موسمين مقابل 800 ألف جنيه تم تسديدهم للفريق البحراوى لإنهاء الصفقة بشكل الصفقة.. حضر التوقيع اللاعب ووكيله وائل فؤاد وإيهاب عبد الله رئيس نادى دمنهور ، فى إطار رغبة مصر المقاصة فى بناء جيل جديد للفريق الفيومى بعد رحيل أكثر من 10 لاعبين دفعة واحدة لأندية الدورى بسبب الأزمة المالية التى يعانى منها الفريق وفشل الإدارة فى دخول أحد المستثمرين لشراء النادى.
من ناحية اخرى كشف وليد هويدى مدير الكرة بنادى مصر المقاصة، عن كواليس استعدادات الفريق الفيومى للموسم الجديد، وملف تعيين الجهاز الفنى الجديد للفريق، وقال هويدى فى تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الظروف التى مر بها النادى فى الفترة الماضية أجبرتنا على بيع 5 لاعبين لأحد الفرق الصاعده، وهم محمد إبراهيم وأحمد سامى وأحمد محسن وتونى ومسعد، خرجنا من الموسم مديونين للاعبين والأجهزة الفنية وبقينا فى الدورى بمعجزة بلاعبين محترمين وأجهزة فنية محترمة.
وأضاف: مع بداية الموسم كان يجب أن نضع خطة لأننا بدون رعاة ونتمنى أن نعوضهم فى الفترة المقبلة، اللاعبين الخمسة تم دفع مبلغ واحد فيهم جميعاً، وقررنا ضم حوالى 5 لاعبين من الممتاز ب.
متعب
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