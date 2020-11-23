شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى يكشف كواليس التوقيع للمقاولون وجلسة عماد النحاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد احمد مجدي المنضم حديثا للمقاولون العرب انه انتقل بشكل حر للذئاب بعد فسخ تعاقده مع فريق الجونة، وقال مجدي خلال تصريحات تليفزيونية: "خطوة جديدة وطموح جديد مع المقاولون العرب والمشاركة في البطولة الافريقية، الخطوة تأخرت لظروف لا اريد التحدث عنها، فسخت تعاقدي مع الجونة وانضممت للذئاب بشكل حر ، وتابع: تحدثت مع النحاس وخضعت للكشف الطبي وكل الامور تسير على ما يرام.

وتعاقد نادي المقاولون العرب بشكل رسمي مع أحمد مجدي لاعب الزمالك والجونة السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة 3 سنوات، بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس على ضمه.

في سياق متصل، حسم التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم المقاولون العرب، موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الجزيري تلقى عروضًا خارجية، وتحديدًا من الدوري التونسي، لكنه استقر على خطوة البقاء مع الذئاب خلال الموسم الجديد.

وتأتي رغبة الجزيري في البقاء مع المقاولون، والمشاركة في الكونفيدرالية الأفريقية، بالتزامن مع تمسك عماد النحاس، مدرب الفريق باستمراره باعتباره من العناصر المهمة التي يعتمد عليها في التشكيل الأساسي، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز بالخط الأمامي.

كان صاحب الـ27 عامًا، شارك مع المقاولون العرب في 32 لقاءً بالموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 11 هدفًا، وصنع 7 آخرين.