ضياء السيد: لو الأهلى "وقّف" بن شرقى.. الزمالك مش هيشوف قدامه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ضياء السيد، نجم الكرة المصرية سابقًا، عن عناصر القوى في صفوف قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل.
وقال ضياء السيد فى تصريحات تليفزيونية: "أشرف بن شرقي هو أقوى العناصر في صفوف نادي الزمالك ولو الأهلي نجح في أنه يوقفه، الزمالك مش هيشوف قدامه طول الماتش".
وتابع: "أما علي معلول هو أقوى العناصر في صفوف النادي الأهلي وعلى نادي الزمالك البحث عن الحلول جبهته اليمنى من أجل إيقاف خطورة علي معلول من أجل مواجهة قوى النادي الأهلي في المباراة المرتقبة والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة".
وتحدث نجم الكرة المصرية سابقًا، عن دوافع ناديي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة" ، قائلاً: "الأهلي عنده دوافع كبيرة خاصة أنه يرغب في حصد البطولة الأفريقية التاسعة ولكن هذا لا يقلل من نادي الزمالك فلديه هو الأخر دوافع قوية ولديه خط هجوم ناري وقوى للغاية" ، وتابع: " الأهلي واخد بطولات أكتر من الزمالك بـ3 أضعاف".
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