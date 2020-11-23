شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: لو الأهلى "وقّف" بن شرقى.. الزمالك مش هيشوف قدامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ضياء السيد، نجم الكرة المصرية سابقًا، عن عناصر القوى في صفوف قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل.

وقال ضياء السيد فى تصريحات تليفزيونية: "أشرف بن شرقي هو أقوى العناصر في صفوف نادي الزمالك ولو الأهلي نجح في أنه يوقفه، الزمالك مش هيشوف قدامه طول الماتش".

وتابع: "أما علي معلول هو أقوى العناصر في صفوف النادي الأهلي وعلى نادي الزمالك البحث عن الحلول جبهته اليمنى من أجل إيقاف خطورة علي معلول من أجل مواجهة قوى النادي الأهلي في المباراة المرتقبة والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة".

وتحدث نجم الكرة المصرية سابقًا، عن دوافع ناديي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة" ، قائلاً: "الأهلي عنده دوافع كبيرة خاصة أنه يرغب في حصد البطولة الأفريقية التاسعة ولكن هذا لا يقلل من نادي الزمالك فلديه هو الأخر دوافع قوية ولديه خط هجوم ناري وقوى للغاية" ، وتابع: " الأهلي واخد بطولات أكتر من الزمالك بـ3 أضعاف".