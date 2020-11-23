شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس: المنافسة بين الأهلى والزمالك قوية "بس عمرها ما تكون معركة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى أحمد الكاس نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لفريق أبى قير للأسمدة، على لاعبى الفريق بعد العرض القوى الذى قدموه أمام النادى الأهلى فى ربع نهائى كأس مصر، فى المباراة التى انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، وقال الكاس فى تصريحات عبر برنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلى: الأهلى فريق كبير وبطل الدورى وأفريقيا والعرب وله تاريخ كبير جداً معروف لدى الجميع، كان هدفنا تقديم أداء مشرف أمام الأهلى، وأن نلعب مع الأهلى ونظهر بهذا الشكل هو أكثر ما أسعدنا.

أضاف: العلاقة بين نجوم الكرة فى الأهلى والزمالك تختلف تماماً عن داخل الملعب، دائماً هناك منافسة ولكن ليست معركة، كلنا اخوات وصحاب وبنخرج مع بعض وحتى وقتنا هذا، الأهلى والزمالك هما قطبى الكرة المصرية، الانتماء أمر رائع ولكن دون تعصب.

استكمل: رئيس مجلس إدارة النادى اجتمع بنا وطالبنا بالظهور بشكل مشرف أمام الأهلى بغض النظر عن النتيجة، وبالفعل هذا ما تحقق، وكانت تلك المباراة بداية لإعداد الفريق للموسم الجديد، الدورى الممتاز ب صعب جداً أكثر من الدورى العام.

فى سياق متصل، قال حازم الحديدي، وكيل أعمال وليد سليمان، قائد الأهلي، إن المسحة أثبتت إصابة اللاعب بفيروس كورونا.

وأكد الحديدي في تصريحات تليفزيونية "حالة وليد سليمان مطمئنة رغم إصابته هو ونجله بالكورونا" ، مؤكدا أن اللاعب مهم في الأهلي ونتمنى عودته للملاعب في أقرب وقت قبل النهائي الأفريقي".