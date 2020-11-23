شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يخوض مرانه المسائى على استاد بورسعيد بعد معسكر شرم الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، مرانه المسائى على ملعب الفريق باستاد بورسعيد، بعد انتهاء معسكر الفريق فى شرم الشيخ، حيث حرص علي ماهر المدير الفني للفريق ومعه أعضاء الجهاز الفني على تلبية الدعوة الموجهة له من الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين لحضور المباراة الودية التي جمعت بين فريق الأمل بالنادي المصري والفريق الأول للكرة بنادي المطرية الرياضي على ملعب فرع النادي المصري الضواحي 1 ، والتي انتهت بفوز فريق الأمل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ، حيث سجل محمد الجمل كابتن فريق الأمل هدفان فيما أضاف مهند صادق الهدف الثالث.

وأشاد علي ماهر بمستوى لاعبي فريق الأمل الذي يقوده فنيًا مصطفى رياض نجم مصر والمصري السابق ومعه حسن العشري ومحمد مرسي وهاني فرج وميدو عامر، مؤكدًا أن باب الفريق الأول مفتوح أمام لاعبي قطاع الناشئين حال ظهورهم بالمستوى الفني والبدني المؤهل لذلك.



المصرى (1)



المصرى (2)



المصرى (3)



المصرى (4)



المصرى (5)



المصرى (6)



المصرى (7)



المصرى (8)

وأنهى مسئولو المصرى البورسعيدى اتفاقهم بشكل رسمى مع نظرائهم بنادى الوداد البيضاوى المغربى للحصول على خدمات المهاجم الكونغولى كاسونجو، مقابل 260 ألف دولار إلا أن غياب السيولة المالية أدى لتعطيل إتمام الصفقة بعدما تمسك مسئولو النادى المغربى بالحصول على القسط الأول قبل إرسال البطاقة الدولية للاعب .

وأكد مصدر مسئول داخل المصرى البورسعيدى أن الإدارة اقتربت من إنهاء كافة الأمور وإرسال فاكس رسمى من أجل إنضمام اللاعب فى أقرب وقت ممكن لصفوف الفريق الأخضر للإنخراط فى تدريبات الفريق قبل بداية الدورى فى ظل اقتراب الموسم من بدايته وضرورة خوضه عدد من التدريبات مع المدير الفنى للفريق على ماهر .

ويحاول مجلس إدارة المصرى فى الوقت الحالى حسم ملف التعاقد مع مهاجم سوبر يكون تعويضا لرحيل الفلسطينى محمود وادى الذى رحل لبيراميدز مقابل 12 مليون جنيه .

وأضاف نفس المصدر أن السيولة المالية تعد العائق الوحيد حاليا لإتمام الصفقة بعدما ربط مسئولو الوداد المغربى إتمام الصفقة بتسديد القسط الأول قبل إرسال البطاقة الدولية للاعب والتى تعادل 50 % من بيع اللاعب أى 130 ألف دولار .