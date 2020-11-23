شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر لائحة اتحاد الكرة الجديدة قبل عمومية 29 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حصل ”الخليج 365” علي نسخة من لائحة اتحاد الكرة الجديدة والتي سيتم عرضها علي الجمعية العمومية يوم الاحد المقبل ( 29 نوفمبر) ومن أهم بنود اللائحة المادة الـ47 التى تُشير إلى وجود 9 لجان رئيسية دائمة داخل اتحاد الكرة، مع السماح لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة بعضوية أي لجنة باستثناء لجنة الحكام.

وتنص اللائحة على أنه "يعيـن المجلـس أعضـاء كل لجنـة دائمـة بنـاء علـى اقتـراح سـواء مـن أعضـاء أو رئيـس الاتحـاد المصـري لكـرة القـدم، ويكفـل المجلـس التمثيـل النسـائي المناسـب فـي اللجـان الدائمـة. يُعيـن رؤسـاء، ونـواب رؤسـاء، وأعضـاء اللجـان الدائمـة لفتـرة أربعـة اعـوام."..وإلى نص اللائحة التى ننفرد بنشرها: