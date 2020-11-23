طبيب محمد صلاح: اللاعب تدرب مع مستبعدى ليفربول ويشارك فى المباراة القادمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف الدكتور حسام حسني، طبيب منتخب محمد صلاح، ، أخر تطورات حالة نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بشان الإصابة بفيروس كورونا ، وأكد الدكتور حسام حسني في تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح خضع لمسحة صباح اليوم وجاءت سلبية مؤكدا أن اللاعب تدرب مع مستبعدى ليفربول اليوم ويشارك مع الريدز في المباراة القادمة" .
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت نتيجة مسحة الكشف عن فيروس كورونا الأخيرة لنجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، وأكدت وزارة الصحة، أن نتيجة تحليل محمد صلاح جاءت سلبية لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن صلاح تلقى جرعات البروتوكول العلاجي المصرى لمدة أسبوع حتى تعافى تماما من الفيروس.
وطمأنت وزارة الصحة الجمهور على سلامة ابنتى النجم محمد صلاح وعدم إصابتهما بالفيروس، مشيرا إلى أن اللاعب وأسرته خضعوا لمتابعة طبية دقيقة من قبل وزارة الصحة، كونه قيمة كبيرة لمصر وشعبها.
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