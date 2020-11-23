شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أحمد فتحى: اللاعب لن يحضر نهائى دورى أبطال أفريقيا.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم الحديدي، وكيل أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، موقف اللاعب من مساندة الأهلى أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأكد الحديدي في تصريحات تليفزيونية: "أحمد فتحي بات لاعبًا في صفوف نادي بيراميدز وهو يشجع ناديه الجديد في الوقت الجاري وأعتقد أن أحمد فتحي لن يحضر نهائي دوري أبطال أفريقيا لمساندة الأهلي، وهو يركز مع فريقه بيراميدز في الوقت الجاري".
من ناحية أخرى، أكد أحمد فتحى لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالي، أن موضوع شارة كابتن منتخب مصر أخذ أكبر من حقه، مضيفا: "محمد صلاح أخويا الصغير ومفيش مشكلة بيننا"، وقال فتحى فى تصريحات للإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم" على قناة cbc: "موضوع كبير وخد حجم أكبر من حجمه، محمد صلاح أخويا الصغير وأنا بحب جدا ولكن الحاجة لما تكون من حقى مش بحب أسيبها".
وأضاف الجوكر: "في حد كلمنى مش هذكر اسمه قالى إحنا عاوزين ندى الشارة لمحمد صلاح وأنت هتكون موجود، قلتله لا طبعا وأنت عاوز تعمل مشكلة ليه، وليه بتصدرلى مشكلة، وأنا عمرى ما عملت مشكلة، فقلت له لو أحمد حسن أو أبو تريكة مكانى كنت هتقدر تقوله كدة، قالى لا قلتله خلاص متكلمنيش في الموضوع تانى، والموضوع رجع تانى لما مرحتش الناس اتكلمت تانى، وللعلم محمد صلاح لم يطلب شارة الكابتن ولم يتحدث مع أى مسئول بالمنتخب فى هذا الأمر".
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