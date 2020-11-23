شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أحمد فتحى: اللاعب لن يحضر نهائى دورى أبطال أفريقيا.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم الحديدي، وكيل أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، موقف اللاعب من مساندة الأهلى أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد الحديدي في تصريحات تليفزيونية: "أحمد فتحي بات لاعبًا في صفوف نادي بيراميدز وهو يشجع ناديه الجديد في الوقت الجاري وأعتقد أن أحمد فتحي لن يحضر نهائي دوري أبطال أفريقيا لمساندة الأهلي، وهو يركز مع فريقه بيراميدز في الوقت الجاري".