شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: محمد الشناوى قالى ساخرا أنا بعمل مسحة كل 3 ساعات يا كابتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضياء السيد، نجم الكرة المصرية سابقًا، أن محمد الشناوي، حارس منتخب مصر وفريق الكرة بالنادي الأهلي، لا يعانى من الإصابة بفيروس كورونا وحالته جيدة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم 27 نوفمبر والمقرر إقامتها على استاد القاهرة.

وقال ضياء السيد في تصريحات تليفزيونية: "قابلت محمد الشناوي منذ أيام وقالي إنه خالط عدد من اللاعبين المصابين ولكنه بخير بعدما أجرى مسحتين فور العودة إلى القاهرة قادمًا من توجو".

وتابع: "محمد الشناوي قالي ساخرًا أنا بعمل مسحة كل 3 ساعات يا كابتن، ولكني الحمد لله بخير ولا أعاني من إصابة ولا أية أعراض".