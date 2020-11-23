ضياء السيد: محمد الشناوى قالى ساخرا أنا بعمل مسحة كل 3 ساعات يا كابتن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضياء السيد، نجم الكرة المصرية سابقًا، أن محمد الشناوي، حارس منتخب مصر وفريق الكرة بالنادي الأهلي، لا يعانى من الإصابة بفيروس كورونا وحالته جيدة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم 27 نوفمبر والمقرر إقامتها على استاد القاهرة.
وقال ضياء السيد في تصريحات تليفزيونية: "قابلت محمد الشناوي منذ أيام وقالي إنه خالط عدد من اللاعبين المصابين ولكنه بخير بعدما أجرى مسحتين فور العودة إلى القاهرة قادمًا من توجو".
وتابع: "محمد الشناوي قالي ساخرًا أنا بعمل مسحة كل 3 ساعات يا كابتن، ولكني الحمد لله بخير ولا أعاني من إصابة ولا أية أعراض".
من ناحية أخرى، قال حازم الحديدي، وكيل أعمال وليد سليمان، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المسحة أثبتت إصابة اللاعب بفيروس كورونا.
وأكد الحديدي في تصريحات تليفزيونية "حالة وليد سليمان مطمئنة رغم إصابته هو ونجله بالكورونا" ، مؤكدا أن اللاعب مهم في الأهلي ونتمنى عودته للملاعب في أقرب وقت قبل النهائي الأفريقي".
كان وليد سليمان قد خضع لمسحة طبية جديدة خلال الساعات الماضية للاطمئنان على حالته، بعدما أظهرت المسحة الأولى إيجابية المسحة.
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