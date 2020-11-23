شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: ننتظر قرار الأمن لحضور الجماهير نهائى أفريقيا بعد موافقة الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن الاتحاد الأفريقي وافق على حضور الجماهير لمباراة الأهلى والزمالك على استاد القاهرة، المقرر لها الجمعة المقبل.

وقال محمد فضل، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: "كان عندنا اجتماع وكلمتهم على الجماهير وأرسلنا للاتحاد الأفريقي نطالب بحضور الجماهير، والكاف وافق على تواجد من 5 لـ10 آلاف متفرج، وننتظر موافقة الأمن على تواجدهم في استاد القاهرة، وشرحت لهم كيفية تنظيمهم في الملعب".

وعن دوره، قال محمد فضل: "دورى في المباراة سيقتصر على التنظيم فقط بعدما تعاملت معهم في أكثر من مناسبة، وشافوا الشغل وهم عندهم ثقة فينا لذلك تم اختيارى".

وأضاف محمد فضل: "الاتحاد الأفريقي مبسوط جدا بوصول الأهلى والزمالك لنهائى أفريقيا، ويصفون المباراة بمباراة القرن، وفخورون بإقامة النهائي في مصر، ولا مانع لهم من تواجد الجماهير، ويتبقى فقط موافقة الأمن".

وتابع فضل: "القرعة ستقام في أحد فنادق القاهرة بتواجد عماد متعب وحازم إمام، وهناك مفاجأة كبرى للجماهير وهو لوجو الدورى الجديد وسنتجه للصناعة والتسويق".