أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 22 / 11 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،تأكيداً لـ"الخليج 365".. أشرف بن شرقى يعلن عدم إصابته بفيروس كورونا ،مسحة طبية جديدة لكهربا غداً لتحديد موقفه من مواجهة الأهلي والزمالك .

مسحة طبية جديدة لكهربا غداً لتحديد موقفه من مواجهة الأهلي والزمالك

يجرى محمود كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية جديدة غدا الاثنين؛ للاطمئنان عليه قبل الانضمام لمعسكر الفريق استعداداً لمواجهة الزمالك فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

محمد فضل منسقاً لنهائى القرن بين الأهلى والزمالك بفرمان الكاف والخماسية

يتولى محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مهمة المنسق بين الاتحاد الأفريقى الكاف والاتحاد المصرى فيما يتعلق بنهائى القرن بين الأهلى والزمالك، وأسفرت الاجتماعات بين الطرفين على إسناد هذه المهمة لمحمد فضل لتخرج المباراة لبر الأمان وبتنسيق كامل بين الكاف واللجنة الخماسية لتسهيل مهمة الطرفين لتقديم نهائى أفريقى مشرف للكرة المصرية. الأهلي يكشف موقف مروان محسن من مواجهة الزمالك بعد كدمتى الأنكل كشف مسئولو النادى الأهلى موقف مروان محسن، نجم هجوم الفريق، من مواجهة الزمالك المقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى نهائى النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعرضه لكدمتين على مستوى الأنكل.

تأكيداً لـ"الخليج 365".. أشرف بن شرقى يعلن عدم إصابته بفيروس كورونا أعلن المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، سلامته من فيروس كورونا وهوا ما نشره ”الخليج 365” من خلال مصادر مقربة من اللاعب التى أكدت سلامته من فيروس كورونا، وقال بن شرقى عبر "ستورى" حسابه على موقع "انستجرام" إنه جاهزا للتواجد مع الزمالك فى مواجهة الأهلى، التى ستقام يوم الجمعة المقبلة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا. دجلة يضم "جورجينيو" مهاجم مانشستر سيتى السابق نجح مسئولو نادى وادى دجلة، فى التعاقد مع خورخي فرناندو باربوسا إنتيما الشهير بـ"جورجينيو"، الجناح المهاجم لمنتخب غينيا بيساو وفريق لودوجورتس رازجراد البلغاري، لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الحالية، ويعد جورجينيو أحد الخريجين من اكاديمية مانشستر سيتي ولعب في جميع مستويات الناشئين حتى سن 23 عامًا.

دعا الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الـ 96 للانعقاد غير العادي في الحادية عشر صباح الأحد المقبل الموافق 29 نوفمبر الحالي لمناقشة بنود اللائحة الجديدة للاتحاد التي وضعتها اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد وفق التكليف الصادر لها من الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الصدد.

المسحة الطبية تثبت إصابة وليد سليمان بكورونا.. وإجراء أخرى للتأكد

يخضع وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لمسحة طبية جديدة خلال ساعات ‏للاطمئنان على حالته، بعدما أظهرت المسحة الأولى إيجابية المسحة.‏