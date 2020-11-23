شكرا لقرائتكم خبر عن والد الننى: ابنى يجرى مسحة بعد غد بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ناصر الننى، والد نجم منتخبنا الوطني محمد النني، المحترف في صفوف نادي أرسنال الإنجليزى، عن موعد المسحة المقبلة لنجله من أجل الاطمئنان على سلامته بعد التعرض للإصابة بفيروس كورونا.
وأكد ناصر الننى، فى تصريحات تليفزيونية: "محمد النني يخضع لمسحة كورونا بعد غد من أجل الاطمئنان على سلامته"، متابعا: "أتمنى شفاء ابنى وهو في الوقت الجاري بإنجلترا، وسيعود لتشكيل فريقه من جديد فور شفائه".
ونشرت زوجة الننى صورة معه عبر حسابها على إنستجرام، أتبعتها بالدعاء له، قائلة: "اللهم اشفه أنت وحدك الشافى المعافى لا شافى إلا أنت، ربى اشفه واسكب العافية فى جسده، يا رب اشفه شفاء لا يغادر سقما".
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