شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وليد سليمان: حالة اللاعب مطمئنة رغم إصابته ونجله بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال حازم الحديدي، وكيل أعمال وليد سليمان، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المسحة أثبتت إصابة اللاعب بفيروس كورونا.
وأكد الحديدي في تصريحات تليفزيونية "حالة وليد سليمان مطمئنة رغم إصابته هو ونجله بالكورونا" ، مؤكدا أن اللاعب مهم في الأهلي ونتمنى عودته للملاعب في أقرب وقت قبل النهائي الأفريقي".
كان وليد سليمان قد خضع لمسحة طبية جديدة خلال الساعات الماضية للاطمئنان على حالته، بعدما أظهرت المسحة الأولى إيجابية المسحة.
وأجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، أمس، فى مقر النادي بالجزيرة، عقب العودة مباشرة من الإسكندرية، والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج العرب، والتي حقق خلالها الأهلي الفوز وتأهل لملاقاة الاتحاد السكندري في دور نصف نهائي بطولة كأس مصر.
وباستثناء اللاعبين الذين سبق وتم الإعلان عن إيجابية المسحة الطبية لهم، تسير الأمور بشكل جيد داخل الفريق، ولا يوجد أي حالات أخرى قبل معسكر الفريق، الذي بدأ اليوم عقب المران المسائي
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