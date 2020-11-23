شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وليد سليمان: حالة اللاعب مطمئنة رغم إصابته ونجله بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال حازم الحديدي، وكيل أعمال وليد سليمان، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المسحة أثبتت إصابة اللاعب بفيروس كورونا.

وأكد الحديدي في تصريحات تليفزيونية "حالة وليد سليمان مطمئنة رغم إصابته هو ونجله بالكورونا" ، مؤكدا أن اللاعب مهم في الأهلي ونتمنى عودته للملاعب في أقرب وقت قبل النهائي الأفريقي".