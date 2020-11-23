ملف الأحد.. اصابة ثنائي الأهلي بفيروس كورونا.. وموعد السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الأحد 22 نوفمبر 2020. اتحاد الكرة يُعلن موعد السوبر الإفريقي اتحاد الكرة: سنُعلن عن "اللوجو" الجديد للدوري في حفل القرعة اتحاد الكرة: كاف رحب بحضور من 5 لـ 10 آلاف متفرج بنهائي إفريقيا وليد سليمان يُعلن إصابته بفيروس كورونا في غياب النني.. أرسنال يتعادل لأول مرة بالبريميرليج أمام ليدز بالمستندات.. الخليج 365 ينشر أهم بنود اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة أزمة لمعلول وساسي قبل قمة الأهلي والزمالك بدون صلاح.. ليفربول يكتفي بثلاثية في ليستر ويزاحم توتنهام على القمة إصابة عضو اتحاد الكرة بكورونا بيان لدجلة: ماجد سامي واحد من 200 مساهم.. والإدارة منفصلة عن الملكية اتحاد الكرة يعقد جمعية عمومية غير عادية الأحد المقبل خاص.. مازن مرزوق رئيسا للجنة المسابقات لاعب الأهلي يعلن إصابته بفيروس كورونا رسميًا.. برشلونة يعلن حجم إصابة روبيرتو وبيكيه

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