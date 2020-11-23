اتحاد الكرة يُعلن موعد السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال محمد فضل عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، إن مباراة كأس السوبر الأفريقي ستقام يوم 10 ديسمبر القادم في القاهرة.

وأضاف فضل في تصريحات عبر قناة صدى البلد، أنه تقرر تحديد يوم 10 ديسمبر للمباراة، في ظل الارتباطات المكثفة للأندية المصرية وضيق الوقت في الموسم المقبل.

وتابع: "تقرر أن يقام السوبر الأفريقي يوم 10 ديسمبر القادم في القاهرة".

وسيتحدد الطرف الثاني في مباراة كأس السوبر الأفريقي بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة القادم، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن نادي نهضة بركان المغربي كان قد ضمن مقعده في السوبر الأفريقي بعدما توج بطلًا للكونفدرالية بعد فوزه على بيراميدز في نهائي كأس الكونفدرالية.