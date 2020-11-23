اتحاد الكرة: سنُعلن عن "اللوجو" الجديد للدوري في حفل القرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، أنه سيتم الإعلان عن الشعار الجديد للدوري المصري غدا الإثنين.

وقال فضل في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:" سنعلن عن "اللوجو" الجديد للدوري المصري خلال حفل اجراء قرعة منافسات الموسم المقبل.

وفي وقت سابق، حددت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الإثنين الموافق 23 نوفمبر لإقامة قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020/2021.

ومن المقرر أن يحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة في المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد لتحديد الملعبين الأساسي والاحتياطي لفريقه، اللذين سيخوض عليهما مبارياته.

وأشار اتحاد الكرة إلى أن مندوبي الأندية سيستوفون موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين في الموسم الجديد.