اتحاد الكرة: كاف رحب بحضور من 5 لـ 10 آلاف متفرج بنهائي إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف وافق على حضور من 5 لـ 10 آلاف مشجع في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك مساء الجمعة المقبل 27 نوفمبر، بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال فضل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" قبل أيام أرسلنا خطاب إلى كاف للحصول على موافقته بحضور الجماهير في نهائي دوري أبطال إفريقيا ليأتي الرد اليوم بالترحيب".

وأضاف، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ليس لديه مانع من حضور الجماهير في نهائي إفريقيا، لكن في الوقت نفسه سينتظر موافقة الجهات الأمنية في مصر.

وأوضح، أن في حالة حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون هناك اجراءات احترازية مشددة، لافتا أن كاف سعيد بإقامة النهائي في مصر.

وأتم فضل تصريحاته:" الأهلي والزمالك سيخضع لاعبوه لمسحة طبيبة لفيروس كورونا يوم الأربعاء المقبل تحت إشراف الكاف".