رئيس لجنة مكافحة كورونا : لا يمكننا تحديد سبب إصابة محمد صلاح بالفيروس

تحدث الدكتور حسام حسني رئيس لجنة مكافحة كورونا، عن أسباب إصابة نجم منتخبنا الوطني المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا. وأكد الدكتور حسام حسني في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " لا يمكننا تحديد سبب إصابة محمد صلاح بالكورونا". وأوضح: "الفيروس يظهر خلال 14 يوم لذل كلا يمكن تحديد أسباب الإصابة بشكل دقيق".

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