رئيس لجنة كورونا : محمد صلاح تدرب مع مستبعدي ليفربول وسيشارك في المباراة القادمة

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في وزارة الصحة، أخر تطورات حالة نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بشان الإصابة بفيروس كورونا. وأكد الدكتور حسام حسني في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمد صلاح خضع لمسحة صباح اليوم وجاءت سلبية". وتابع: "محمد صلاح تدرب مع مستبعدين ليفربول اليوم ويشارك مع الريدز في المباراة القادمة". غادرت مطار الغردقه الدولى منذ قليل الطائره الخاصه التى تقل محمد صلاح ومحمد الننى لاعبا منتخب مصر و نادى ليفربول و الآرسنال الإنجليزيين متجهه إلى إنجلترا لإستكمال رحلة العلاج من فيروس كورونا وذلك وسط اجراءات احترازية ووقائية بمطار الغردقة. محمد صلاح ومحمد الننى لاعبا منتخب مصر و نادى ليفربول و الآرسنال الإنجليزيين متجهه إلى إنجلترا لإستكمال رحلة العلاج من فيروس كورونا وذلك وسط اجراءات احترازية ووقائية بمطار الغردقة. وصل اللاعبان إلى مطار الغردقه الدولى قادمين من منتجع الجونة، وظهر صلاح مرتديا كمامة طبية وجالسا بالمقعد الخلفي الايمن داخل سيارة سوداء اللون تحمل ارقام سياحية ومفيمة للزجاج الخلفي وامام السيارة تسير سيارة تابعة لمطار الغردقة الدولى في اتجاه منطقة انتظار السيارة الخاصة. ودخلت السيارة التي يستقلها صلاح لمهبط الطائرة الخاصة التي ستقله بصحبة النني لانجلترا. وتلاحظ ان سائق السيارة التي تقل محمد صلاح يرتدي ملابس عادية وليست طبية ويرتدي كمامة طبية فقط ولا توجد أي حواجز بينه وبين صلاح داخل السيارة. هذا وصرحت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي بأن طائرة خاصة مجهزة طبياً تابعه لمالطا وصلت مطار الغردقه الدولى وذلك لنقل لاعبا المنتخب الوطني وليفربول وآرسنال الإنجليزيين محمد صلاح ومحمد النني إلى إنجلترا لإستكمال فترة الحجر الصحى هناك. جدير بالذكر أن اللاعبان لم يتمكنا من الإشتراك فى مباراتى منتخب مصر مع توجو فى تصفيات أفريقيا نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا.

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