سحر عبد الحق: من الوارد عدم الموافقة على بند الـ8 سنوات.. والجميع يشيد بما نقدمه

أكدت سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن من الوارد عدم الموافقة على بند الـ8 سنوات.
وقالت سحر خلال حوارها ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدىالبلد : "بند الـ8 سنوات من الوارد عدم الموافقة عليه بشأن الأمر المتعلق بالمنصب". وأكملت: "كنا غير محبوبين خلال بداية فترتنا في اللجنة الخماسية
وتابعت: "اللجنة الطبية تناقش عملها بشكل محترف، ومحمد سلطان يذهب إلى الأندية لمعرفة كل شيء من ناحية الاجراءات الاحترازية". وأتمت: "الجميع يعمل في اتحاد الكرة بدون تدخل انتمائه بالأزمات".
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