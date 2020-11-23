إصابة موظف السكرتارية في اتحاد الكرة بفيروس كورونا

تعرض محمود فيصل موظف السكرتارية باتحاد الكرة، للإصابة بفيروس كورونا. وقرر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع اللجنة الطبية برئاسة محمد سلطان عزل محمود فيصل لمدة أسبوع على أن يخضع لمسحة جديدة للاطمئنان على حالته. والجدير عزل محمود فيصل لمدة أسبوع على أن يخضع لمسحة جديدة للاطمئنان على حالته. والجديربالذكر أن د.أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تعرض للإصابة بفيروس كورونا حيث لا يعاني من أي أعراض إلا أن نتيجة مسحته جاءت إيجابية

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