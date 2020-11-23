كشف عبدالله سيسيه مهاجم الزمالك السابق، عن توقعاته للفائز بنهائي دوري أبطال افريقيا بين الزمالك والاهلي. ويصطدم الزمالك بالاهلي يوم الجمعة المقبلة في نهائي دوري ابطال افريقيا لاول مرة في التاريخ. المقبلة في نهائي دوري ابطال افريقيا لاول مرة في التاريخ. وقال سيسيه خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة اون تايم سبورتس، " الزمالك الأقرب للتتويج باللقب القاري بسبب أسلوب وتكتيك لعب الفريق". وأضاف " نهائي افريقيا بين الزمالك والاهلي هو انجاز للكرة المصرية".

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله سيسيه : الزمالك الأقرب للتتويج بدوري أبطال أفريقيا. والنهائي إنجاز للكرة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.