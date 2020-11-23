محمد فضل : مسؤولو كاف فخورين بإقامة نهائي القرن في مصر

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، أن مسؤولي الكاف فخورون بتنظيم الدولة المصرية لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف فضل خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم

سبورتس، " مسؤولو الكاف أخبرونا بفخرهم بتنظيم مصر لنهائي أفريقيا بين الزمالك والأهلي، حيث أكدوا أنها مباراة القرن الأفريقي".

وأضاف " حصلنا على موافقة من الاتحاد الافريقي لحضور جماهير بنهائي افريقيا بعدد بين 5 إلى 10 ألاف مشجع، لكن ننتظر موافقة الأمن".

يذكر أن نهائي افريقيا يجمع بني قطبي الكرة المصرية بين الزمالك والاهلي يوم الجمعة المقبل لأول مرة في التاريخ.