أكدت سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنه كان هناك شلل تام داخل الاتحاد بفترة كورونا.
وقالت سحر خلال حوارها ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هانيحتحوت عبر قناة صدى البلد : "كان هناك شلل تام داخل الاتحاد في فترة كورونا، وأرسلنا للفيفا كثيرا لائحة النظام الأساسي
وأكملت: "الفيفا فاجئنا بأنه يتعامل مع لائحة النظام الاساسي لاتحاد الكرة التي اصدرت عام 2010".
وأتمت: "كان هناك تعاون كامل مع مجلس اتحاد الكرة السابق لحسم بعض الأمور في الاتحاد، وكان لابد من حسم عدد من الملفات".
كانت هذه تفاصيل خبر سحر عبد الحق: تفاجئنا بأن الفيفا يتعامل مع لائحة اتحاد الكرة لعام 2010 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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