سحر عبد الحق: تفاجئنا بأن الفيفا يتعامل مع لائحة اتحاد الكرة لعام 2010

أكدت سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنه كان هناك شلل تام داخل الاتحاد بفترة كورونا.

وقالت سحر خلال حوارها ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني

حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كان هناك شلل تام داخل الاتحاد في فترة كورونا، وأرسلنا للفيفا كثيرا لائحة النظام الأساسيلاتحاد الكرة".

وأكملت: "الفيفا فاجئنا بأنه يتعامل مع لائحة النظام الاساسي لاتحاد الكرة التي اصدرت عام 2010".

وأتمت: "كان هناك تعاون كامل مع مجلس اتحاد الكرة السابق لحسم بعض الأمور في الاتحاد، وكان لابد من حسم عدد من الملفات".