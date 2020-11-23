انطلاق التجمع الرابع لمنتخبي الكرة النسائية بحضور سحر عبدالحق

انطلق التجمع الرابع ضمن المعسكر المفتوح لمنتخبي الكرة النسائية، الاول والآنسات تحت 20 سنة استعدادا لتصفيات الأمم الأفريقية وكأس العالم . وحضر مران اليوم الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية، والمشرف علي الكرة النسائية حرصا منها علي متابعة آخر الاستعدادات . ومن المقرر أن يختتم التجمع الرابع يوم الأربعاء المقبل، علي أن يبدأ التجمع الأخير في المعسكر المفتوح يوم الجمعة 27 نوفمبر ويختتم يوم الاثنين 30 نوفمبر.

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