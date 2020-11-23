ضياء السيد يكشف نقطة ضعف الزمالك في نهائي أفريقيا

كشف ضياء السيد، نجم الكرة المصرية سابقًا، عن عناصر القوى في صفوف قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه

الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أشرف بن شرقي هو أقوى العناصر في صفوف نادي الزمالك ولو الأهلي نجح في أنه يوقفه، الزمالك مشهيشوف قدامه طول الماتش".

وتابع: "أما علي معلول هو أقوى العناصر في صفوف النادي الأهلي وعلى نادي الزمالك البحث عن الحلول جبهته اليمنى من أجل إيقاف خطورة علي.

ويصطدم الاهلي بنظيره الزمالك يوم الجمعة المقبلة في نهائي دوري ابطال افريقيا لاول مرة في التاريخ.