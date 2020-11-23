ضياء السيد يكشف نقطة ضعف الزمالك في نهائي أفريقيا

كشف ضياء السيد، نجم الكرة المصرية سابقًا، عن عناصر القوى في صفوف قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمهالإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أشرف بن شرقي هو أقوى العناصر في صفوف نادي الزمالك ولو الأهلي نجح في أنه يوقفه، الزمالك مش
وتابع: "أما علي معلول هو أقوى العناصر في صفوف النادي الأهلي وعلى نادي الزمالك البحث عن الحلول جبهته اليمنى من أجل إيقاف خطورة علي.
ويصطدم الاهلي بنظيره الزمالك يوم الجمعة المقبلة في نهائي دوري ابطال افريقيا لاول مرة في التاريخ.
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