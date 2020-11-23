ليفربول يضرب ليستر بثلاثية ويرتقي للوصافة 

ارتقى ليفربول حامل اللقب إلى المركز الثاني في الترتيب بعد فوزه على ضيفه ليستر سيتي بثلاثية نظيفة الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وبات فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الذي خاض المباراة منقوصاً من عدة لاعبين أساسيين، يتخلّف بفارق الأهداف فقط عن توتنهام المتصدر برصيد 20 نقطة، في حين تجمّد رصيد ليستر عند 18 نقطة في المركز الرابع، وأضاع فرصة اعتلاء الصدارة بهذه الخسارة.



افتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 21 عبر مدافع ليستر جوني إيفانز بالخطأ في مرمى حارسه الدنماركي كاسبر شمايكل، وأضاف البرتغالي ديوغو جوتا الهدف الثاني من رأسية جميلة في الدقيقة 41 إثر تمريرة متقنة من اندرو روبيرتسون، قبل أن يختتم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 86 من عمر المباراة.



وبات جوتا أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في أول أربع مباريات بيتية له على التوالي في صفوف الفريق الأحمر بحسب إحصائية "أوبتا".



وحافظ ليفربول على سجله الخالي من الهزائم في أرضه على مدى 64 مباراة وتحديدا منذ سقوطه أمام كريستال بالاس 1-2 في 23 نيسان/أبريل عام 2017، أي أكثر من ثلاث سنوات ونصف، بفوزه على ليستر سيتي بطل الدوري عام 2016 بثلاثية نظيفة، محققا رقما قياسيا جديدا.



وكان ليفربول تعادل في الجولة السابقة خارج أرضه مع مانشستر سيتي (1-1) في حين فاز ليستر على ولفرهامبتون بهدف دون مقابل.

المصدر: بي إن سبورت