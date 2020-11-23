بعد 9 أيام.. محمد صلاح يتعافى من فيروس كورونا

الإثنين 23 نوفمبر 2020

تعافى المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد خضوعه لمسحة طبية اليوم الأحد.



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد 4 أيام من حضور حفل زفاف شقيقه.

وخضع صلاح خضع لمسحة طبية، الأحد، في مقر تدريبات النادي الجديد، وتأكد من سلبية العينة، ليصبح متعافيا من كورونا.

ووفقا لذلك، فإن صلاح بات جاهزا للمشاركة في تدريبات الفريق، من أجل خوض المباريات المقبلة في مختلف البطولات، وأولها مباراة أتالانتا الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.

ويغيب صلاح عن ليفربول، خلال المباراة التي يخوضها ضد ليستر سيتي، مساء الأحد، في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح لم يشارك أيضا مع المنتخب المصري، خلال مباراتي توجو، بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية.

وكان صلاح غادر مصر يوم الجمعة الماضي إلى إنجلترا، رغم عدم اكتمال تعافيه من كورونا، عبر طائرة طبية مجهزة، باعتبار أنه لم يكن يعاني من أي أعراض للفيروس.