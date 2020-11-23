- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يُسقط ليستر بثلاثية ويزاحم توتنهام على الصدارة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سحق نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، نظيره ليستر سيتي بنتيجة (3-0)، مساء الأحد، في المباراة التي أقيمت، ضمن الجولة التاسعة لبطولة البريميرليغ.
أحرز أهداف المباراة "مدافع ليستر جون إيفانز (بالخطأ في مرماه في الدقيقة 21)، ودييغو جوتا في الدقيقة (41)، وروبرتو فيرمينو في الدقيقة (86)".
بهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول، إلى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط وراء المتصدر توتنهام، فيما تجمد رصيد ليستر عند 18 نقطة في المركز الرابع، متساويا مع تشيلسي صاحب المركز الثالث.
وبذلك يكون حقق ليفربول رقما قياسيا للنادي بخوضه 64 مباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بدون هزيمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | ليفربول يُسقط ليستر بثلاثية ويزاحم توتنهام على الصدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.