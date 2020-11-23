الامارات | 148 ألف مشارك بمسابقات الرجبي في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن 148 ألف مشارك بمسابقات الرجبي في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت الأكاديمية الأولمبية الوطنية، أول من أمس، «الوبينار التدريبي» لرياضة الرجبي، الذي نظمته بالتعاون مع اتحاد اللعبة والاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، بحضور 125 مشاركاً من مختلف جامعات الدولة.

وافتتح رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي أمين السر العام لاتحاد الإمارات، قيس الضالعي، «الوبينار» بالتأكيد على أهمية تعزيز الوعي الرياضي والتثقيف المرتبط بكل جوانب اللعبة.

وقال بيان صحافي: «استعرض الحضور التقرير الذي أصدره الاتحاد الدولي للرجبي لعام 2019 حول أرقام المشاركين في العالم، إذ احتلت الإمارات المرتبة الثالثة في آسيا إضافة إلى المركز الرابع على مستوى العالم، بإجمالي عدد مشاركين يصل إلى 148 ألفاً و657 مشاركاً».

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