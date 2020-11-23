الامارات | انتقال لاعب سلة أميركي بـ 120 مليون دولار يفوق أغلى صفقات كرة القدم في 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن انتقال لاعب سلة أميركي بـ 120 مليون دولار يفوق أغلى صفقات كرة القدم في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شبكة «إي إس بي إن» الأميركية عن قيمة صفقة انضمام الأميركي غوردان هايوورد (30 عاماً) إلى فريق تشارلوت هورنتس، في دوري السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه»، إذ بلغت 120 مليون دولار، وحطمت كبرياء نجوم كرة القدم في فترة صعبة تشهدها ساحة الرياضة العالمية، جراء التأثيرات السلبية التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا المستجد» على سوق انتقالات اللاعبين، وانخفاض القيم السوقية لنجوم الساحرة المستديرة. وسلطت صفقة هايوورد الضوء مجدداً عن القيم المالية المرتفعة، التي عادة ما يتقاضاها نجوم كرة السلة في دوري المحترفين الأميركي، والتي تتخطى بكثير تلك التي يتقاضاها نجوم كرة القدم، خصوصاً أن انضمام هايوورد (طوله 201 سنتيمتر) إلى فريقه الجديد تشارلوت، تم بصفقة انتقال حر بعقد يمتد لأربع سنوات، بقيمة مالية تجاوزت بكثير أغلى الصفقات التي أبرمت في كرة القدم خلال سوق الانتقالات الصيفية، والتي تصدرها انتقال الدولي الألماني كاي هافيرتز من نادي بايرن ليفركوزن إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 80 مليون يورو (94.8 مليون دولار).

وسلطت الشبكة الأميركية الضوء على مسيرة هايوورد، بعد أن تألق مع فريق «يوتا جاز»، بين عامي 2010 و2017، قبل الانتقال إلى بوسطن سلتيكس حتى نهاية الموسم الماضي، خصوصاً أن اللاعب فضل عدم التجديد مع بوسطن للموسم المقبل مقابل 34.2 مليون دولار، والانتقال إلى تشارلوت بعقد لأربع سنوات بصفقة بلغت 120 مليون دولار.

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