الامارات | سكل عملاقة تهدي متسابقاً فلبينياً جائزة «دبي لصيد الأسماك»

شكرا لقرائتكم خبر عن سكل عملاقة تهدي متسابقاً فلبينياً جائزة «دبي لصيد الأسماك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للمرة الأولى بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، مشاركة 100 متسابق من مختلف الجنسيات. وقال بيان صحافي: «استطاع المتسابق الفلبيني في بويت بالون، اصطياد سمكة (سكل) عملاقة بوزن 27.2 كلغ أهلته للفوز بالمركز الأول وحصد الجائزة الكبرى وهي عبارة عن قارب (كاياك) حديث مجهز للصيد، إضافة إلى جوائز عينية».

من جانبه قال المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد عبدالله حارب، إن الحدث كشف قاعدة جديدة من محبي الرياضات والهوايات البحرية، ما يعزز من أهداف النادي في توفير فرص جديدة لسكان الإمارة في اكتشاف هوايتهم وتنظيم نشاط مستمر مستقبلاً.

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