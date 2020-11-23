الامارات | مدرب الظفرة: تغلبنا على خورفكان بتركيز اللاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الظفرة: تغلبنا على خورفكان بتركيز اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب فريق الظفرة، الكسندر فيلسوفينتش، أن التركيز الذي خاض به لاعبو فريقه اللقاء كان وراء الفوز على ضيفهم خورفكان في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، أول من أمس، على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، معرباً عن سعادته بالفوز الذي منح الفريق ثلاث نقاط مهمة رفعت حصيلته إلى 10 نقاط، متقدماً للمركز السابع في جدول الترتيب.

وقال فيلسوفينتش، في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة التي انتهت بفوزهم بهدفين نظيفين، إن فريقه خاض لقاءً صعباً بمواجهة منافس قوي، لكنهم نجحوا في تحقيق الفوز في نهاية المطاف، وأضاف: «تركيز اللاعبين في أرضية الملعب كان واضحاً خلال مجريات المباراة، وقد كنا في حاجة لتحقيق هذا الفوز، لقد كان انتصاراً صعباً، وكما ذكرت كان مهماً للفريق».

وأثنى مدرب الظفرة على لاعبي الفريق للأداء الذي قدموه خلال شوطي اللقاء، وأكد أن فريق خورفكان رغم أنه يحتل مركزاً متأخراً في جدول الترتيب، لكنه ظهر بمستوى قوي، وقال: «لقد حققنا الفوز على فريق قوي بالرغم من ترتيبه المتأخر في جدول الترتيب، أود أن أشكر لاعبي فريقي على ما قدموه».

وأشار المدرب إلى أن فريقه الظفرة طرأت عليه الكثير من التغيرات في المنظومة الجماعية للأداء بسبب التعاقدات التي أجراها قبل بداية الموسم، وقال: «الظفرة خلال فترة الانتقالات تعاقد مع أكثر من ستة لاعبين جدد، وهو ما غيّر من منظومة الفريق».

من جانبه، قال مدرب خورفكان، البرازيلي كايو سيزار، إن فريقه لم يستغل الفرص التي حصل عليها خلال الشوط الأول على الرغم من سيطرته عليه، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المباراة كانت صعبة، وكان على لاعبيه الاستفادة من الفرص التي حصلوا عليها، وقال في المؤتمر الصحافي: «لا فائدة من السيطرة على المباراة دون تسجيل الأهداف، في تقديري أن الظفرة كان الأفضل في الشوط الثاني واستغل الفرص المتاحة له».

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