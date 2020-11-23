الامارات | الوحدة يقتنص صدارة دوري السلة من بوابة الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يقتنص صدارة دوري السلة من بوابة الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انفرد الوحدة بصدارة مجموعته الثانية في بطولة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال، عقب فوزه على مضيفه الجزيرة بفارق 19 نقطة «87-68»، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، لحساب الجولة الثالثة من الدور التمهيدي، والتي سجلت أيضاً لحساب المجموعة ذاتها فوز بني ياس على ضيفه العين «87-60».

وابتعد الوحدة بصدارة فرق المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد ست نقاط، بفارق نقطتين عن الظفرة المرتاح في هذه الجولة، فيما فرض بني ياس نفسه شريكاً على العين في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وتراجع الجزيرة إلى المركز الخامس والأخير برصيد نقطتين.

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