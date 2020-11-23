الامارات | كأس الإمارات للصالات حائر بين شباب الأهلي ومليحة اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الإمارات للصالات حائر بين شباب الأهلي ومليحة اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي فريقا شباب الأهلي ومليحة، عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، بالقاعة الرياضية لنادي البطائح، في المباراة النهائية لكأس الإمارات لكرة قدم الصالات، في ختام ثاني نهائي يقام في الموسم الحالي، بعد أن ذهبت بطولة كأس الاتحاد لنادي النصر.
وأكد مدرب مليحة، بدر الزرعوني، لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع إلى تحقيق إنجاز نعتبره نقطة ضوء مضيئة في تاريخ النادي». بدوره، قال مدرب شباب الأهلي، المصري عبدالله عبدالباسط: «هذه سابع مباراة نهائية للفريق في غضون سنتين، وثالث نهائي لنا في كأس الإمارات، ونسعى من خلالها إلى مواصلة الإنجاز».
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