الامارات | «تكنولوجيا الأداء» تختبر تطوير لاعبي أكاديمية «أفا» في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «تكنولوجيا الأداء» تختبر تطوير لاعبي أكاديمية «أفا» في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير العام لأكاديمية «هيتس» المقر الرسمي المستضيف لأكاديمية «أفا» بدبي، وتعدّ الفرع الأول خارجياً لإدارة المعاهد التكنولوجية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، المهندس عمر المصري، أن تكنولوجيا «الأداء الأرجنتينية» الهادفة إلى صناعة نجوم الكرة المستقبليين، بدأت تأتي بثمارها في أكاديمية «أفا»، عقب اختبارات ناجحة تم تطبيقها على لاعبي المراحل السنية في الأكاديمية التي راوحت أعمارهم بين ثمانية و14 عاماً.

وقال المصري في تصريحات صحافية: «كشفت النتائج الأولية عن نقاط القوة والضعف التي يمكن العمل عليها في تطوير أداء اللاعبين».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news