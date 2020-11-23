الامارات | عجمان يفوز على العين في دوري الكرة الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يفوز على العين في دوري الكرة الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز عجمان على مستضيفه العين بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، أول من أمس، في الجولة الثانية من دوري كرة الطائرة. وكان عجمان قد فاز في الجولة الأولى على الجزيرة 3-2، فيما فاز شباب الأهلي على ضيفه حتا بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وفاز الوصل يوم الجمعة على ضيفه الوحدة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، بينما خسر الجزيرة على أرضه أمام النصر بشوط مقابل ثلاثة أشواط، فيما حقق بني ياس انتصاره الأول في المسابقة بفوزه على ضيفه الظفرة بثلاثة أشواط نظيفة.

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