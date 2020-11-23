شكرا لقرائتكم خبر عن ليون وصيفا للدوري الفرنسي بعد فوزه بمعركة أنجيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق ليون على مضيفه أنجيه، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الأحد، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وعلى ملعب (ريموند كوبا)، أحرز المهاجم الزيمبابوي تينو كاديوير، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 78. بهذا الفوز، رفع ليون رصيده من النقاط إلى 20 في الوصافة، فيما تجمد رصيد أنجيه عند 16 نقطة في المركز الـ11.
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