شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: حالة وليد سليمان مطمئنة رغم إصابته هو ونجله بالكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حازم الحديدي، وكيل أعمال وليد سليمان، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المسحة أثبتت إصابة اللاعب بفيروس كورونا.
وأكد الحديدي: «حالة وليد سليمان مطمئمة رغم إصابته هو ونجله بالكورونا».
وتابع: «وليد سليمان لاعب هام في الأهلي ونتمنى عودته للملاعب في أقرب وقت قبل النهائي الأفريقي».
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