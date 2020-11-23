شكرا لقرائتكم خبر عن ريال سوسيدا يقبض على صدارة الليجا بهدف في شباك قادش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل ريال سوسيداد عزف نغمة الانتصارات في الليجا بعد أن عاد من عقر دار قادش بفوز صعب بهدف نظيف الأحد في إطار الجولة 10 في الدوري الإسباني. وعلى ملعب رامون دي كارانزا، حمل هدف اللقاء الوحيد للضيوف الباسكيين توقيع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك في الدقيقة 66.

ويعد هذا هو الفوز السادس على التوالي لسوسيداد، ليستمر الفريق في تمسكه بالصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 23 نقطة، ويبتعد بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد، الذي تتبقى له مباراتين مؤجلتين أمام قادش وليفانتي.

على الجانب الآخر تكبد الفريق الصاعد حديثا هذا الموسم لليجا خسارته الثانية على التوالي، الرابعة هذا الموسم. وتجمد رصيد قادش بهذه الهزيمة عند 14 نقطة يأتي بها في المرتبة 5 مؤقتا.