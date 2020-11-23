شكرا لقرائتكم خبر عن شيفيلد يونايتد يحتفظ بمركزه الأخير في «البريميرليج» بهزيمته من وست هام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح المهاجم سيباستيان آلير، وست هام يونايتد الفوز على مضيفه شيفيلد يونايتد، 1-صفر، في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليظل صاحب الأرض في المركز الأخير بنقطة واحدة من 9 مباريات.

وعلى الرغم من استحواذ الفريق الضيف على الكرة في الشوط الأول، صنع شيفيلد عدة فرص كانت أبرزها ضربة رأس من المهاجم أوليفر ماكبيرني، أبعدها الحارس أوكاش فابيانسكي.

وعوقب شيفيلد على إهدار الفرص في الدقيقة 56، عندما استعاد وست هام الكرة ووصلت إلى آلير، الذي سددها بقوة لتلمس أصابع الحارس آرون رامسديل إلى الزاوية العليا اليمنى.