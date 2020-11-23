شكرا لقرائتكم خبر عن بلد الوليد يواصل انتصاراته بثلاثية في شباك غرناطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل بلد الوليد مسلسل استفاقته في الليجا بانتصار ثاني على التوالي، بعد أن عاد بفوز كبير من عقر دار غرناطة (1-3) الأحد، على ملعب لوس كارمينيس، ضمن الجولة العاشرة بالدوري الإسباني.

وتقدم الفريق الضيف مباشرة قبل الدخول للاستراحة، بفضل أوسكار بلانو. وبعد 9 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، عزز ماركوس دي سوزا التقدم بهدف ثان. ولكن أعاد دومينجوس دوارتي الفريق الأندلسي للقاء، بهدف تقليص الفارق في الدقيقة 63.

وأطلق المهاجم البرتغالي الواعد جواو فيليبي "جوتا" رصاصة الرحمة على آمال غرناطة بالهدف الثالث لبلد الوليد، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع. بهذا يواصل بلد الوليد الابتعاد عن منطقة الخطر بفوزه الثاني تواليا، والثاني أيضا منذ بداية الموسم، ليرفع الفريق رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ17. بينما تكبد الفريق الأندلسي خسارته الثالثة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز السادس، مع تبقي مباراة مؤجلة له.