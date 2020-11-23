شكرا لقرائتكم هل يحضر أحمد فتحي نهائي إفريقيا.. وكيل اللاعب يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حازم الحديدي، وكيل أعمال وليد سليمان، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المسحة أثبتت إصابة اللاعب بفيروس كورونا.

وأكد الحديدي في تصريحات تليفزيونية": "حالة وليد سليمان مطمئمة رغم إصابته هو ونجله بالكورونا".

وتابع: "وليد سليمان لاعب هام في الأهلي ونتمنى عودته للملاعب في أقرب وقت قبل النهائي الأفريقي".

وكشف الحديدي، وكيل احمد فتحي، موقف اللاعب من مساندة الأهلي امام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، قائلا: "أحمد فتحي بات لاعبًا في صفوف نادي بيراميدز وهو يشجع نادييه الجديد في الوقت الجاري".

وأكمل: "أعتقد أن أحمد فتحي لن يحضر نهائي دوري أبطال أفريقيا لمساندة الأهلي وهو يركز مع فريقه بيراميدز في الوقت الجاري".

كما تحدث وكيل أعمال اللاعبين، موقف عصام الحضري، نجم حراسة منتخب مصر سابقًا، من إعتزال الملاعب بشكل نهائي، قائلا: "عصام الحضري أعتزل نهائيًا وقراره لا عودة فيه".

وعن حالة محمد الشناوي، حارس منتخب مصر والنادي الأهلي، بعد مخالطة عدد من لاعبي منتخب مصر المصابين بكورونا، أكد: "محمد الشناوي المسحة ظهرت سلبية وهو بخير ويستعد بقوة للقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا".