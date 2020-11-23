شكرا لقرائتكم أمح: الأهلى بيجرى في دمى وهيفوز برباعية وجمهور الزمالك على دماغى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمح الأهلاوى، أن نادى الأهلى سيتوج بلقب دورى أبطال أفريقيا على حساب الزمالك برباعية نظيفة، وستكون التاسعة وجمهور الزمالك على دماغى.

وقال أمح في فيديو مسجل مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: أن الأهلى فوق الجميع وإن شاء الله ستكون التاسعة للأهلى لأنه بطل القرن وسنفوز على الزمالك برباعية هيسجلها قفشة ومروان محسن وبادجى ووليد سليمان".

وأضاف أمح: "الأهلى هيلعب بمحمد الشناوى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وديانج والسولية ومروان محسن وبادجى ووليد سليمان ومعلول ومحمد هانى وقفشة".

وتابع أمح: أن الاهلى يجرى في دمى وأكتر لاعب بحبه هو محمد مجدى قفشة، وكهربا أخويا، وجمهور الزمالك على دماغى من فوق ومحدش بيزعل".

واختتم أمح: "أخطر لاعبى الزمالك هو مصطفى محمد ومحمود علاء، لو مش موجودين هنكسب مستريح، ومش بخاف من أشرف بن شرقى، هو مصطفى محمد ومحمود علاء بس".