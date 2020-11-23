شكرا لقرائتكم ضياء السيد: محمد الشناوي أبلغني أنه يجري مسحة كورونا كل 3 ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ضياء السيد، نجم الكرة المصرية سابقًا، أن محمد الشناوي، حارس منتخب مصر وفريق الكرة بالنادي الأهلي، لا يعاني من الإصابة بفيروس كورونا وحالته جيدة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر له يوم 27 نوفمبر والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة.

وقال ضياء السيد في الحديدي في تصريحات تليفزيونية: "قابلت محمد الشناوي منذ أيام وقالي أنه خالط عدد من اللاعبين المصابين ولكنه بخير بعدما أجرى مسحتين فور العودة إلى القاهرة قادمًا من توجو".

وتابع: "محمد الشناوي قالي ساخرًا أنا بعمل مسحة كل 3 ساعات يا كابتن ولكني الحمد لله بخير ولا أعاني من إصابة ولا أية أعراض".

وفجر نجم الكرة المصرية سابقًا، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيل محمد النني، نجم منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف نادي آرسنال الإنجليزي.

وقال ضياء السيد: "أنا لم أتسبب في رحيل النني ولكن من تسبب في رحيل النني هو عادل عبد الرحمن والجميع يعرف ذلك".

وتابع: "محمد النني لاعب كبير ويمثل مصر في إنجلترا ونتمنى له مزيد من التألق في الفترة المقبلة".